Ocupacions de qualitat
Una llei d’ocupacions de qualitat per abordar la creixent crisi de pobresa laboral i precarietat laboral. Aquesta llei ha de prioritzar salaris dignes i contractes segurs mitjançant la negociació col·lectiva. Requereix la revisió de les normes de contractació pública per garantir que els fons públics es destinin únicament a ocupadors que ofereixin ocupacions de qualitat, i l’adopció de mesures contra la subcontractació abusiva. També implica abordar els factors que porten les persones a abandonar les seves ocupacions, inclosa la síndrome de desgast professional, i garantir una transició justa.
Crisi de pobresa laboral
Totes les ocupacions han de ser de qualitat. Habitatge assequible per a tots. Atès que els costos de l’habitatge augmenten més ràpidament que els salaris en molts països de la UE, la CES acull amb satisfacció el pròxim Pla Europeu d’Habitatge Assequible i demana augments salarials que reflecteixin els costos reals de l’habitatge, una regulació més estricta de l’especulació i els lloguers a curt termini, i inversions en habitatge públic, social i sense ànim de lucre. Els salaris mínims no són suficients, han de ser adequats i d’acord amb el cost real de la vida. La directiva de la UE sobre un salari mínim adequat proporciona un marc, però és necessari reforçar la seva aplicació.
La condicionalitat social per a tot el finançament de la UE relacionada amb l’habitatge és una eina clau perquè la UE millori les condicions i els salaris en els sectors de la societat. Cal instaurar una autèntica ocupació de qualitat amb uns salaris decents que permetin a la classe treballadora viure amb dignitat, sense penúries i adaptades a la situació real del nivell de vida de cada país. Tenint en compte l’alta especulació immobiliària actual i la cistella de la compra totalment disparada.