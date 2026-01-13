Europa
La veritat és que, a dia d’avui, resulta complicat iniciar una conversa sana sobre l’acord d’associació amb Europa. El tema s’ha encabronat molt. Massa. La manca de concreció sobre la data del referèndum contamina un debat necessari i que imagino que tindrem en campanya i precampanya, però a dia d’avui és un ni, ni, ni dels del sí i els del no esperant tenir l’última paraula com si la discussió fos sobre si és millor Messi o Cristiano. Soc votant convençudíssim del sí i havent consumit els arguments dels del no, segueixo pensant que Andorra no té cap altra opció millor de futur que consolidar la seva relació amb Europa. Em puc equivocar? Ja us dic jo que segur que sí, però això penso jo després d’analitzar la història del meu país i del continent les darreres dècades. I els que ho veuen diferent els valoro, els considero i no els dic que estiguin equivocats. Simplement no ho veiem igual.
El tema que m’amoïna no és ben bé l’acord, és la percepció cada cop més generalitzada que Europa és un complet i absolut desastre. I a còpia de repetir-ho, molta gent s’ho acabarà creient. Europa és una formidable realitat, imperfecta sense dubte, de progrés que ha marcat l’evolució de moltes generacions. Reparar la idea d’Europa, tenint en compte el context d’estabilitat que ha representat, hauria de resultar molt més sexi que fer-la saltar pels aires. Hi ha molt interès a pintar Europa com un artefacte obsolet i són innumerables els escenaris en què la idea d’Europa ens ha vingut abrigant des de fa molts anys. L’aplicació del libretto necessita algunes actualitzacions? Segurament sí. Puc entendre que la joguina de moda d’aquest capitalisme llibertari anti-UE ara passa bé fins i tot vestida d’un autoritarisme que, precisament, la idea d’Europa descarta. Puc entendre, no compartir.
Veient el que les civilitzacions d’aquest planeta hem estat capaços de posar en marxa, Europa és un bon invent i per desmentir aquesta afirmació cal haver menjat moltes sopes de tolerància i convivència.