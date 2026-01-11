Segurs, però mal informats

Roser Calvo

Hem encetat l’any com un dels països més segurs del món, segons l’últim rànquing internacional elaborat per una de les principals plataformes globals d’anàlisi de qualitat de vida i percepció ciutadana. Numbeo situa el Principat en la primera posició del top 40 de països més segurs del planeta juntament amb estats com els Emirats Àrabs, Qatar o Singapur i molt lluny dels nostres veïns francesos i espanyols. Seguim, doncs, i ens consolidem com un referent internacional en seguretat i benestar, malgrat que en les converses dels ciutadans predomina allò d’“on anirem a parar”, que, gràcies als estudis seriosos, queda ben clar que és totalment subjectiu. La ciutadania ens hem convertit en bons coneixedors de tots els temes d’actualitat, i passem a ser, com la munió de tertulians que apareixen en els mitjans de comunicació, en especialistes en premsa rosa o, si s’escau, en geopolítica, que aquesta setmana han protagonitzat Trump i Maduro. Bàsicament, ens hem dedicat a posicionar-nos, a favor d’un o de l’altre, com si hi hagués un bo i un dolent, amb una actitud totalment maniqueista. Tothom té una opinió feta sobre Veneçuela, a favor o en contra, i fins i tot, en parlem com geopolítics, però ens falta molta informació. La realitat és que el poble veneçolà fa molt de temps que pateix i ningú se n’ha preocupat i, en general, la majoria dels països tenen una actitud hipòcrita d’anar a fer negocis i preocupar-se molt poc per la justícia social, com si encara arrosseguéssim cert passat colonial, que ara sembla que els EUA volen recuperar. La cantant veneçolana Arca, resident a Barcelona, i que va renunciar, entre altres, a participar en el Sónar per la seva vinculació amb el fons d’inversió vinculat als assentaments jueus a Palestina, ja fa temps que denuncia els abusos contra el poble veneçolà. Potser sí que a voltes hauríem de dir “d’aquest tema no en puc opinar per desconeixement” i començar a informar-nos. I, si us plau, no us en refieu, de la IA.

Sempre som a temps de callar i dir que ens cal més informació

