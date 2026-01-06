Quin model demogràfic?
Les perspectives demogràfiques andorranes resulten poc engrescadores per la disminució de les taxes de fertilitat relacionades amb el canvi de rol social de les dones que han de fer compatible la vida familiar i la professional. El resultat ha estat l’augment de l’edat de la maternitat, actualment en 33 anys, i la disminució dels naixements. Amb un indicador conjuntural de fecunditat de 0,84 fills per dona en edat fèrtil, no es garanteix el relleu generacional establert en 2,1 fills. Les taxes de natalitat, amb una tendència decreixent iniciada al segle XX, s’han reduït a la meitat, des de l’any 2010 fins avui. Pel que fa a l’estructura per edats, els menors de quatre anys també s’han reduït d’un 37%, en el mateix període, mentre que el grup de 60 a 75 anys gairebé s’ha duplicat.
El model socioeconòmic del país, des dels anys seixanta del segle XX, s’ha basat en la immigració, menystenint la capacitat de la població resident per assumir l’evolució demogràfica. L’augment de població dels darrers anys s’ha fet amb individus que venen en edats laborals avançades i conformen l’estructura actual en què predominen les persones entre quaranta i seixanta anys, molts d’ells amb un projecte de vida lligat als avantatges impositius d’Andorra. Els experts consideren que la promoció activa de la natalitat implica millorar la qualitat de vida, amb mesures com afavorir l’accés a un habitatge digne, flexibilitzar els horaris laborals i ampliar els permisos de naixement per ambdós progenitors, que actualment són de vint setmanes per la mare i de vint-i-vuit dies per al pare. S’hauria d’abordar amb rapidesa l’equiparació dels permisos de naixement, sense esperar els set anys que preveu l’actual projecte de llei per la igualtat de tracte entre dones i homes en l’àmbit laboral. En aquesta opció, fonamentada en no comprometre les finances públiques, han pesat més els arguments econòmics que els socials.
La conciliació i els estímuls a la maternitat avancen a ritme lent. És evident que hem millorat, però venim d’una situació social de molt retard i de la comparació amb els països veïns no sempre sortim massa ben parats. Ampliar els permisos parentals estimula la natalitat, en descarregar les dones del pes exclusiu de les atencions de l’infant.