Estrès laboral
Cada vegada hi ha més proves, incloses les procedents de la Comissió, que ressalten la necessitat d’una directiva per posar fi a la creixent epidèmia d’estrès en el lloc de treball. Segons la Unió Europea de Serveis Públics, que representa els sindicats que organitzen els treballadors a les institucions europees, i segons informes dels mitjans de comunicació, un nombre cada vegada major de funcionaris de la Comissió sofreix esgotament a causa d’una càrrega de treball extrema causada per l’expectativa de la direcció de fer més amb menys recursos. Això reflecteix la situació en els llocs de treball europeus, en què l’excés de treball està augmentant, fins al punt que l’estrès laboral ara representa més del 40% de tots els casos de depressió i és la causa principal de 10.000 morts l’any. La Confederació Europea de Sindicats afirma que el pròxim paquet d’ocupacions de qualitat ha d’incloure una directiva sobre riscos psicosocials que obligui legalment els ocupadors a prendre mesures per prevenir l’esgotament i l’excés de treball. L’estrès laboral és predictible i prevenible. Els treballadors estan fent el seu millor esforç, ara els ocupadors han de fer el seu. Tot ocupador ha d’implementar un pla concret per garantir la seguretat dels empleats. Sabem que l’excés de treball pot causar esgotament, depressió i malalties cardíaques. Li costa a l’economia uns 620.000 milions d’euros l’any i, el més important, costa la vida de moltes persones. Malgrat això, Europa manca actualment de legislació sobre riscos psicosocials. Els informes de salut en el treball haurien d’indicar que els comissaris saben millor que ningú de la urgència que Europa necessita una directiva per posar fi a l’estrès laboral, i esperem que s’inclogui a la llei d’ocupacions de qualitat. La situació dels funcionaris de la UE és similar a la dels treballadors dels serveis públics als països de la UE. Les retallades pressupostàries i l’austeritat desfinancen les nostres administracions públiques i organismes reguladors, la qual cosa genera estrès i afecta la qualitat del treball. La Comissió ha d’actuar en benefici de tothom, inclòs el seu personal.
