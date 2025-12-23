El laberint
Andorra figura entre els països amb menor risc de blanqueig de capitals del món, segons el Basel AML Index 2025, publicat recentment pel Basel Institute on Governance.
La notícia la publicava aquest diari diumenge i a priori sembla una bona cosa, oi? Ser els setens millors del món d’una classificació així aparentment hauria de ser motiu d’alegria generalitzada. Sí? No estic gens segur que l’ADN andorrà, establert després de dècades de passejar de puntetes amb èxit per territoris de cornisa, es miri amb gaire bons ulls això de ser exemplars en la lluita contra el blanqueig de capitals. Està orgullós un andorrà tipus que el seu país sigui dels millors del món contra el blanqueig? Francament, no m’hi jugaria gaires quartos. Només cal assistir a una conversa estàndard sobre el tema BPA amb gent ben o mal informada (i uns quants polítics encara que sembli mentida), tant se val, i el llarguíssim dossier de blanqueig de les causes judicials queda sepultat per reaccions de complicitat i comprensió cap als condemnats acompanyat de mirades amb alt contingut de “pelillos a la mar, que tu això si haguessis pogut també ho hauries fet”. Si li donem mitja volta, no cal ni una sencera, nosaltres no hem volgut mai ser bons contra el blanqueig, ni vam voler mai considerar el contraban un delicte i mai ens vam posar els primers per facilitar intercanvis d’informació fiscal. Potser per això ens costa tant tallar d’una vegada el sidral que tenen organitzat al Pas de la Casa. Tot ho hem acabat fent perquè no hi havia altre remei, ens ho van ordenar (sona malament, però és així) des de fora. Primer els veïns quan es van enfadar i, per extensió, Europa.
Qui busca dreceres a les dreceres està en un laberint
Dit això. Ara que ja som aquí, què? Tinc la sensació que molts encara no han acabat de matar del tot el pare. I el pare és aquella Andorra de les dreceres que va abastir de benestar tothom sense que ningú es parés a pensar si allò podia perdurar. I prou que ha perdurat.
I qui busca dreceres a les dreceres, sabeu on és? En un laberint.