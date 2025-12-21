Com limitar la població
Suïssa té una llarga experiència en debats democràtics sobre la limitació poblacional gràcies al seu sistema de democràcia directa, amb referèndums freqüents. L’augment de la població genera queixes per l’afectació a la qualitat de vida i el medi ambient. L’any 2023, el partit SVP va llançar la iniciativa “No als 10 milions a Suïssa!”, que recollí signatures per a realitzar un referèndum.
Aquesta iniciativa proposa limitar la població resident permanent a 10 milions abans del 2050. El govern federal, incloent-hi el Consell d’Estats, rebutja la proposta argumentant que causaria mancança de mà d’obra, envelliment poblacional i pèrdua de competitivitat. El 2026 la proposta es votarà en referèndum.
Gestionar la tensió entre creixement i qualitat de vida
Mònaco, encara que no limita la població en si mateix, posa uns filtres econòmics i polítics tan elevats a la residència que és una limitació de facto. Liechtenstein, per gestionar el conflicte entre creixement demogràfic i manteniment de la qualitat de vida, ha sabut negociar acords multilaterals i bilaterals amb els seus veïns. Així, comparteix la seva prosperitat amb l’entorn alhora que disposa dels treballadors transfronterers que resideixen fora del territori. Han posat l’enfocament en la protecció ambiental, el desenvolupament sostenible i la cooperació transfronterera a través del marc multilateral de la Convenció Alpina.
Altres maneres de limitar la població són polítiques autoritàries com la d’un sol fill de la Xina o les limitacions per llei del Bhutan. Aquests darrers no haurien de ser els enfocaments d’Andorra perquè són dictatorials. Tampoc necessitem postureig electoral polaritzant de bons contra dolents o personalismes buits a les xarxes socials.
Penso que Andorra ha de plantejar límits a la seva població amb un concepte a l’estil de Mònaco, augmentant el cost dels requisits per residir-hi, alhora que engega mecanismes de participació democràtica com els suïssos i desenvolupa marcs de cooperació amb els veïns com ho ha fet Liechtenstein.