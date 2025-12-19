El cost de la vida
Una nova enquesta oficial de la Unió Europea, que mostra que el cost de la vida continua sent la principal prioritat per als ciutadans, demostra per què la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha de centrar el discurs sobre l’Estat de la Unió en les necessitats dels treballadors i no en les demandes de desregulació dels grups de pressió empresarials. La lluita contra la pobresa, la creació de nous llocs de treball i el suport a la sanitat pública també van figurar entre les cinc prioritats principals dels ciutadans a l’enquesta de primavera del Parlament Europeu publicada. Les enquestes de la UE han demostrat sistemàticament que aquestes han estat les principals prioritats dels ciutadans durant almenys 18 mesos; no obstant això, el programa de treball de la Comissió per al 2025 no va incloure ni una sola llei social. Això es compara amb vuit lleis de desregulació. Abans del discurs sobre l’Estat de la Unió, la secretària general de la Confederació Europea de Sindicats (CES), Esther Lynch, ha escrit a la presidenta Von der Leyen per instar-la a aprofitar l’ocasió per tornar a abordar els veritables problemes que enfronten els treballadors i situar els seus llocs de treball i la seva remuneració al centre de l’agenda. La CES demana a la presidenta Von der Leyen que es comprometi a: augmentar els salaris i les condicions laborals garantint que els diners públics es destinin a empreses que respectin els drets dels treballadors a un contracte negociat col·lectivament; implementar una directiva de transició justa que garanteixi que el canvi econòmic es gestioni de manera que els treballadors i les comunitats no quedin enrere; protegir i crear ocupació de qualitat mitjançant un mecanisme d’inversió permanent de la UE. Les enquestes oficials de la UE mostren que les polítiques prioritzades per la Comissió Europea durant l’últim any simplement no han coincidit amb les prioritats dels ciutadans europeus. Aquest és el moment de corregir aquesta situació.
La CES demana a Von der Leyen que es comprometi