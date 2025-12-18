Joves i xarxes socials
Diuen que la salut mental dels joves està en crisi. I potser sí, perquè el món que els envolta funciona a una velocitat que ni els adults acabem d’entendre. Ara fins i tot hi ha un país molt decidit que ha prohibit les xarxes socials als menors de 16 anys, convençut que així reduirà l’ansietat juvenil. Una mesura valenta, sens dubte, encara que costa imaginar com reaccionarien els adolescents globals sense el seu combustible diari de mems, vídeos i notificacions.
Aquí, com a la resta del món, els joves conviuen amb un materialisme que s’ha convertit en llengua franca universal. Arriba Nadal i el planeta sencer sembla entrar en un mateix ritual: compres, més compres i, per si de cas, una mica de consum addicional. Les ciutats s’omplen de llums, els aparadors brillen i la publicitat ens repeteix que la felicitat ve empaquetada i amb tiquet de devolució. Amb un entorn així, és normal que qualsevol menor pensi que el benestar va sempre vinculat a una bossa nova o a l’últim gadget que tothom vol.
I el més curiós és que, mentre assenyalem els joves per estar massa enganxats a les pantalles o massa pendents del que cal tenir, els adults fem exactament el mateix però amb un vocabulari més sofisticat.
La qüestió és que demanem serenitat als adolescents mentre el món adult funciona a partir de pressa, estímuls i una necessitat constant de tenir-ho tot. Els joves simplement reflecteixen aquesta coreografia global: si el planeta corrent rere descomptes i les pantalles és la norma, com podem esperar que ells siguin l’excepció?
Potser la solució no passa només per prohibir, limitar o restringir, sinó per oferir exemples diferents. Per recordar que la calma, la conversa o el temps sense distraccions també existeixen, encara que no surtin als anuncis. I potser, si el món adult comencés a desaccelerar una mica, els joves descobririen que hi ha més formes d’estar bé que no pas les que dicta el consum.