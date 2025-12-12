Les festes de Nadal
Nadal és aquesta època entranyable que inclou la celebració de Cap d’Any i la nit de Reis, i tot el que envolta aquestes festes, sigui cultural, religiós o pagà, a més de misteris, enigmes, peculiaritats i, fins i tot, rituals que giren al voltant d’aquesta meravellosa, màgica i, sobretot, familiar festa.
Es diu, i així consta en molts escrits, que en néixer Jesús en una cova era símbol iniciàtic, esotèric i sincrètic. La veritat és que ningú no sap on ni com era el lloc on va néixer realment Jesús de Natzaret. Amb el pas del temps, les representacions dels pessebres han anat oferint dos tipus diferents del lloc on el nen Jesús va néixer, d’una banda, la cova i, de l’altra, un humil estable, però la veritat és que ningú no sap on ni com era el lloc on va néixer realment Jesús de Natzaret, i això no deixa de ser un enigma.
Poques coses poden ser tan nadalenques com el pessebre, també anomenat portal, naixement o Betlem, on tota la família es reuneix per resar o senzillament per cantar nadales. No tan sols se celebra el pessebre a Espanya, Andorra, Itàlia i parts de Portugal, sinó que aquesta tradició és present en moltes zones de França, Àustria, una part d’Alemanya, així com les zones catòliques de Txèquia i Eslovàquia i, lògicament, als països iberoamericans.
Bonàs, barbut, obès, vestit de vermell, amb la seva simpàtica gorra i amb el seu sempre alegre i potent ho, ho, ho, ho!, aquest és per a nosaltres, grans i petits, Santa Claus o el Pare Noel. Amistós i entranyable personatge que any rere any visita per Nadal les llars de milions de nens, nenes i adults.
Segurament, la celebració més alegre de les festes nadalenques sigui l’última nit de l’any. En aquesta màgica nit, les creences, supersticions i tradicions es multipliquen, amb tota mena de rituals per atraure la bona sort.
Ara bé, per a mi, encara ara, la nit més màgica de totes, la més especial i la més entranyable, segueix sent la nit de Reis.