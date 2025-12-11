Carreteres al límit
La capacitat d’Andorra d’atraure turistes és una de les principals fortaleses de l’economia del país però, alhora, també una de les seves més grans fragilitats. Amb un territori molt reduït i una població que ara s’apropa a les 90.000 persones, el nostre país rep cada any milions de visitants (més concretament, 9,6 milions durant l’any 2024, segons dades oficials), animats per gaudir de l’oferta comercial, la natura o l’oferta d’oci. Aquesta afluència massiva ha estat durant dècades el motor de la nostra economia, però també ha generat tensions que avui en dia es fan cada cop més visibles i afecten la qualitat de vida dels residents, així com l’experiència dels turistes. Un dels problemes més greus, per no dir el principal, és la xarxa viària del país. Tot i que aquesta s’ha modernitzat i ampliat aquests darrers anys, no té prou capacitat per poder absorbir un gran volum de vehicles, essencialment pel que fa als accessos a les parròquies centrals, les estacions d’esquí i les principals atraccions que tenim repartides pel país. Si durant la setmana, i sense que hi hagi un dia festiu als països veïns, el col·lapse en alguns punts de la xarxa és el pa de cada dia, imaginem-nos quan, a més, s’incorporen desenes de milers de vehicles suplementaris. Resulta evident que les nostres carreteres no poden assumir fluxos tan intensos, ni entre setmana (intenteu pujar de Sant Julià de Lòria a Andorra la Vella entre les cinc i les set de la tarda, l’experiència és espantosa) ni durant els caps de setmana, els festius i les vacances dels nostres veïns. Per resoldre aquesta problemàtica, ja que la situació esdevé cada vegada més insostenible, existeixen solucions diverses, com ara reduir el turisme, ampliar la xarxa viària, crear aparcaments gratuïts a les entrades i fomentar l’ús del transport públic, etc. Solucions de les quals es parla ja des de fa anys, però que malauradament encara no s’han implementat.
El col·lapse de la xarxa viària afecta residents i turistes