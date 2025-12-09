Donettes i Ozempic
Des de fora tot es veu molt fàcil i els que ens posem amb els polítics (del color que siguin) ja m’agradaria veure què faríem davant dels problemes que han de mirar de resoldre cada dia. Primer, perquè en aquest món d’interconnexions frenètiques cada cop que tanques una porta se t’obren tres finestres. Després hi ha la rostidora de l’opinió permanent sobre tot el que passa, la major part dels cops sense estar sustentada en dades i, el que més m’entristeix, convençuda que la covardia de l’anonimat és honorable. El resultat de tot això és una classe política que reacciona més a les reaccions que als fets. I és que a dia d’avui les reaccions fan fora de l’escenari els fets gairebé sempre. És molt menys important el que passa que el que la gent diu sobre el que passa.
I d’aquí a uns anys, espero que en una Andorra pròspera, ens mirarem aquesta època com la de les grans contradiccions. Algunes de glorioses. Ens hem posat més que mai a defensar el nostre idioma, el català. Amb una llei que ens permet defensar-lo. Hem fet això just quan hem incentivat que el país l’habiti un enorme i incontrolable sector professional d’empreses i creadors de contingut que té el castellà com a ecosistema a internet. Estem encomanant estudis sobre la capacitat de càrrega del país i surts al carrer i està tot ple de grues, i els comuns, amb cara de gran solemnitat, volen frenar la construcció, amb tropemil projectes autoritzats i en marxa. Diem que volem controlar l’arribada d’immigrants irregulars al mateix temps que veus com s’alcen grans superfícies comercials. Necessitarem centenars de treballadors de fora per a aquests enormes comerços. I aspirarem que tots vinguin solters/eres? I si tenen família aspirarem que cap d’aquests centenars (o més) mirin de portar-la digui el que digui la llei? Escolaritzarem els seus nens al matí per expulsar-los amb els seus pares a l’hora del pati, en tots dos casos aplicant les lleis del país.
En una mà el paquet de 25 Donettes i a l’altra l’Ozempic.