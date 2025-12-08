Turisme en màxims
El turisme continua batent rècords a Andorra i això es nota a les caixes de moltes empreses, als llocs de feina i a la recaptació d’impostos. És una bona notícia: vol dir que el país segueix sent atractiu i competitiu. Però quan rebem més de nou milions de visitants l’any, la pregunta ja no és si en volem més, sinó com volem que sigui aquest creixement.
Parlar de qualitat no és un eslògan, és fer números i posar les persones al centre. Ens interessa un visitant que es quedi més nits, que descobreixi més parròquies i que valori la natura i el comerç local. Això vol dir menys cues i més experiència, menys pressió en els punts més saturats i més activitat repartida al llarg de l’any.
Per aconseguir-ho cal coordinar decisions públiques i privades. Els estudis sobre la capacitat de càrrega del país ja alerten que la mobilitat, l’aigua i alguns espais naturals estan al límit en dies punta. Això obliga a prioritzar inversions: millorar els accessos, reforçar el transport públic, cuidar els rius i regular millor els espais més fràgils. Cada euro destinat aquí ajuda a mantenir el turisme com a motor sostenible.
El repte és guanyar qualitat sense perdre equilibri
També hi ha deures per a les empreses. Apostar per serveis més especialitzats, per l’actualització dels establiments i per la formació dels equips permet oferir productes amb més valor afegit i salaris més atractius. Un petit hotel que fidelitza clients, una botiga que ven producte local o una activitat de muntanya ben organitzada generen més retorn que una simple afluència massiva.
El debat de fons és quin model de país volem. Venim d’explicar que cal innovar i fer números abans de prendre decisions; el turisme n’és un bon exemple. Si orientem el creixement cap a la qualitat, podrem continuar vivint del turisme, però també amb el turisme, preservant l’equilibri entre economia, territori i benestar social.