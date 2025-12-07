La força de la paternitat
Entrant en temps de Nadal, quan els carrers s’il·luminen i les botigues s’omplen de promeses buides d’abundància, és un bon moment per aturar-se i preguntar-nos què és realment essencial.
En una societat que premia la productivitat individual, el consum immediat i l’autorealització sense lligams, defensar el fet de tenir fills i de viure la paternitat i la maternitat com un dels serveis més grans que podem fer pot semblar a contracorrent.
Portar vida al món i educar-la és el regal més valuós i durador que podem oferir al nostre entorn i que ens podem oferir a nosaltres mateixos. El verdader coratge és precisament aquest: anar a contracorrent dels valors actuals quan saps que estàs construint alguna cosa eterna. Les famílies són un testimoni viu que la vida val la pena ser compartida en abundància.
La família ens recorda que el temps no és només productivitat
Tenir fills és l’acte més humil i més poderós de confiança en el futur. En un país com Andorra, on la demografia ens preocupa i on molts joves dubten per raons econòmiques o de temps, cada nadó és una declaració que creiem en el futur.
La família ens recorda que el temps no és només productivitat: és presència. Els fills ens obliguen a viure el temps lent (llegir un conte, esperar que aprenguin a lligar-se les sabates, celebrar la pronunciació d’una paraula). En un món accelerat, aquest “malbaratament” de temps és en realitat la inversió més rendible que podem fer. Aquesta preparació de festes de Nadal, més enllà dels regals materials, fem el millor regal possible a la nostra comunitat: estimar la vida que tenim, acollir la que pot venir i viure la paternitat com el que realment és: un acte d’esperança col·lectiva a contracorrent que hem de defensar, celebrar i posar com a prioritat.