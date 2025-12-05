SOS habitatge
L’últim informe de la CES-ETUI sobre creixement i ocupació va destacar com les proves apunten a una veritat simple. A Europa, els països amb més productivitat compten amb sòlides proteccions per als treballadors i sistemes de negociació col·lectiva. La crònica falta d’inversió en innovació, tecnologia i mà d’obra és la principal raó de l’alentiment del creixement de la productivitat a la UE. Mentrestant, el creixement salarial s’ha quedat molt ressagat respecte a la productivitat, la qual cosa impedeix que els treballadors es beneficiïn del progrés que genera el seu treball. Revertir aquesta tendència requereix una nova onada d’inversions que impulsi la demanda, doni suport a transicions justes i enforteixi la base industrial d’Europa. Amb aquesta fi, la CES va presentar dues propostes concretes. Una prospectiva conjunta de les institucions europees i els interlocutors socials centrada en l’ocupació, els sectors econòmics i les regions per anticipar els canvis i orientar les polítiques.
La vivenda no ha de ser un actiu financer
Un pacte europeu per a les inversions en innovació, tecnologia, treballadors i transicions justes com a via per a augmentar la productivitat.
Fonamentalment, això ha d’anar acompanyat d’una Llei d’Ocupacions de Qualitat que respongui a les necessitats dels treballadors, ja sigui en matèria d’intel·ligència artificial, estrès, una transició justa o el dret a la desconnexió. És crucial que erradiqui l’explotació, fins i tot la que hi ha en la subcontractació i a través d’intermediaris del mercat laboral. L’informe presenta un panorama desolador de la crisi d’habitatge que assota a Europa. En 16 estats membres, el cost de l’habitatge consumeix més de la meitat del salari mínim a temps complet. En algunes capitals, el lloguer per si sol supera els ingressos mensuals. L’accés a un habitatge digne és una qüestió de dignitat humana fonamental, i la situació és tan greu que està posant en perill l’estabilitat i el creixement. Aquest és el moment de redoblar els nostres esforços en les nostres fortaleses. D’invertir en els treballadors, en la innovació i la tecnologia, en habitatges assequibles i en serveis públics d’alta qualitat. Així és com construïm una Europa més forta i justa.