Declaració de Croàcia (I)
Representant més de 45 milions de treballadors en 41 països de tot el continent, la Confederació Europea de Sindicats (CES) és la veu dels treballadors a Europa. Reunits a Belgrad, Sèrbia, el maig del 2025, líders sindicals de tot Europa van discutir les preocupacions i prioritats dels treballadors, les seves famílies i les seves comunitats. Els desafiaments que enfronten els treballadors i els seus sindicats a Europa han augmentat des del Congrés de la CES del 2023, incloent-hi la mala gestió dels processos de reestructuració i les amenaces de pèrdua d’ocupacions a Europa, l’agreujament de la crisi del cost de la vida, nous desafiaments globals i geopolítics, els aranzels addicionals imposats pel govern estatunidenc i els seus atacs als treballadors, la contínua agressió russa contra Ucraïna, l’auge de l’extrema dreta, els renovats atacs als treballadors i els drets sindicals per part d’ocupadors i multimilionaris, i l’augment de les pressions per a la desregulació i l’austeritat. Persisteixen els desafiaments per a l’ocupació de qualitat, amb alguns grups experimentant una deterioració de la seguretat i les condicions laborals, mentre que l’explotació extrema i el robatori de salaris han augmentat. Davant d’aquests desafiaments, els dirigents sindicals, afiliats dins i fora de la Unió Europea, estan units per garantir un tracte just als treballadors de tot el nostre continent, per construir solidaritat amb els treballadors d’Europa i de tot el món, i per enfortir el nostre treball de solidaritat comuna per resistir qualsevol atac als treballadors i els seus drets. Els treballadors i els seus sindicats insisteixen que el nostre futur, benestar i seguretat a Europa depenen d’una democràcia sòlida, dels drets individuals i col·lectius, de la igualtat, del progrés i de la cohesió social, així com d’una seguretat econòmica que proporcioni ocupacions de qualitat, salaris, ingressos i pensions justos que permetin una vida plena i feliç: una societat més justa i igualitària. És necessari reforçar la lluita contra el dúmping social, la precarietat i la desigualtat.
El futur i el benestar d’Europa depenen d’una democràcia forta