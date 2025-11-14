La sobreexposició
Vivim una època en què tot es comparteix, on l’auge de llocs i plataformes per al networking van obrir una nova manera de compartir tota mena d’informació personal, fins al punt que la divulgació d’una gran quantitat de detalls personals a internet va passar a un segon lloc d’importància per als usuaris. La urgència de les persones per voler compartir-ho tot no és nova, aquest comportament el que fa és evidenciar el desig humà intrínsec de voler vincular-se amb els altres, per tant, potser podríem dir que aquest problema no és responsabilitat del fenomen digital en si mateix, sinó més aviat que la incidència del que és digital està més relacionada amb el tipus d’informació que compartim i a qui permetem accedir-hi.
Evita publicar allò que no t’agradaria que el públic pugui veure
Molts usuaris ni s’aturen a pensar en els riscos als quals s’exposen en compartir informació personal a les plataformes socials i passa el mateix amb les poques restriccions a l’hora de configurar els permisos de les aplicacions que utilitzen en aquests llocs per filtrar qui pot veure les seves activitats. Si tenim en compte que la majoria dels usuaris solen utilitzar més d’una xarxa social, és molt probable que un criminal pugui construir un perfil força detallat d’un blanc d’atac només recopilant informació dels seus perfils i activitats a cadascun dels seus comptes a les xarxes socials.
Sempre és més segur evitar publicar allò que no t’agradaria que el públic pugui veure. Així mateix, pensa que la informació que comparteixes pot ser utilitzada en contra teva i si és així millor no compartir-la, limita la informació que decideixes publicar, especialment aquella que et pugui fer vulnerable, i amb aquells que enviïn sol·licituds d’amistat a través de les diferents xarxes, accepta només sol·licituds d’amics o coneguts. Per resumir, si bé som éssers socials per naturalesa hem d’intentar fer un ús de les xarxes socials de manera responsable, amb objectivitat i segura.