Els tresors del Pirineu
Al cor del Pirineu, on les muntanyes s’alcen com a guardians d’una tradició mil·lenària, neixen productes alimentaris que encarnen l’essència de la sostenibilitat, la qualitat i la tradició. Parlem d’ous de gallines de pastura, de formatges de pastor elaborats amb llet de ramats locals, de carn d’animals alimentats amb l’herba dels prats o de la mel obtinguda d’abelles que pol·linitzen entorns de gran diversitat floral, molt lluny dels pesticides. Aquests tresors locals, tot i la seva excel·lència, no gaudeixen del prestigi ni de la difusió del pernil ibèric de gla, un producte icònic que ha conquerit mercats globals gràcies a la seva alimentació natural i curació artesanal. Tanmateix, els productes pirinencs ofereixen una qualitat igual o superior, amb beneficis profunds per a les persones, els animals i l’entorn. És hora de defensar aquests petits productors, veritables custodis de tot un territori, que han de competir en preu amb productes industrials globals i amb burocràcies que no s’adapten a la seva realitat.
“Defensem els productes del Pirineu”
Els ous de gallines de pastura, criades en llibertat als prats del Pirineu, s’alimenten de vegetació natural, insectes i herba fresca, cosa que enriqueix els ous amb més vitamines i amb un millor equilibri d’omega-3, igual que la carn de pastura. Els formatges de pastor, fets amb llet de ramats locals d’ovelles, cabres o vaques que pasturen lliurement, ofereixen sabors autèntics i textures úniques, rics en probiòtics i nutrients. La mel del Pirineu, collida d’abelles en entorns de diversitat floral sense pesticides, és un elixir pur, ric en antioxidants, enzims i propietats antibacterianes. Beneficia el sistema immunitari i la digestió. Per als animals, aquesta cria respectuosa evita el confinament industrial. Els animals gaudeixen d’una vida natural. Ecològicament, mantenen els paisatges oberts, prevenen incendis i preserven la biodiversitat. Defensem els productes del Pirineu: són el nostre futur.