Una lliçó de mariscal
En una ocasió memorable, el mariscal francès Lyaujtey va fer una sol·licitud aparentment senzilla a un dels seus jardiners: plantar un arbre. Tot i això, la resposta del jardiner, plena d’objeccions i prediccions sobre el temps que prendria perquè l’arbre assolís la maduresa, revela una lliçó perdurable sobre la importància de l’acció immediata i la planificació a llarg termini. El jardiner, amb una visió a curt termini, va expressar la preocupació que l’arbre no donaria fruits durant dècades. Però Lyaujtey, un estrateg militar destacat, entenia que el temps no espera ningú i que l’èxit a llarg termini sovint depèn de la presa de decisions i accions en el present. La seva resposta, “planta’l aquesta mateixa tarda!”, destacà la necessitat d’actuar sense demora quan es tracta de la realització de projectes i metes. Aquesta anècdota és un recordatori valuós d’un principi fonamental a la vida i als negocis: la importància de definir i dur a terme l’acció immediata en qualsevol projecte, independentment de les circumstàncies. La vida moderna sovint ens arrossega en una espiral de procrastinació i ajornament. Sovint ens trobem postergant tasques i metes importants, convencent-nos que “no és el moment adequat” o que “pot esperar”. Tot i això, el temps continua avançant, i les nostres metes i somnis sovint queden enrere.
El segon millor moment per plantar un arbre és ara
Plantar un arbre només és un exemple, però s’aplica a qualsevol objectiu que desitgem assolir. Ja sigui començar un negoci, aprendre una nova habilitat, o embarcar-se en un viatge d’autodescobriment, el primer pas s’ha de fer sense demora. La història del mariscal Lyaujtey i el seu jardiner ens recorda que les nostres accions presents tenen un impacte durador en el futur. Igual que un arbre plantat avui pot proporcionar ombra i suport a les generacions futures, les nostres decisions i accions actuals poden posar les bases per a un futur més pròsper i satisfactori. Com diu l’antic proverbi xinès: “El millor moment per plantar un arbre va ser fa vint anys. El segon millor moment és ara”.