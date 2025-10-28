1.500
143 és la xifra oficial. 143 dones del país van fer servir instal·lacions sanitàries catalanes per avortar el 2024. 143 dones que van avortar amb una història al darrere. Segur que no n’hi ha dues d’iguals i segur també que cap d’elles va viure això com un altre dia a l’oficina. Avortar és un fet major a la vida d’una dona siguin quines siguin les circumstàncies i així ho expliquen totes les que han passat per aquesta experiència. 143 en un any. I és una dada que se circumscriu a la sanitat pública catalana perquè és molt probable que dones residents a Andorra hagin anat a França o a clíniques privades espanyoles. I 143 en un any, no cal ser una eminència, vol dir que en cinc anys hem tingut 715 avortaments i si ho ampliem a 10 anys, 1.430, perquè les dades més o menys tenen continuïtat. 1.500 dones volten per casa nostra avui mateix havent passat per l’experiència d’avortar. I si he mencionat tants cops la xifra és perquè l’assumpte de l’avortament no és un tema de minories. La xifra de 1.500 ens porta aviat a la conclusió que tu que t’estàs llegint aquest article deus tenir entre els teus contactes del mòbil algú que ha avortat o algú molt proper a algú que ha avortat. És impossible dir que és un assumpte menor, per molt bona voluntat que hi posis, que 1.500 dones hagin fet això fora del seu país perquè aquí és delicte. No trobareu cap equivalència amb cap altre supòsit en què això passi al país. És un asterisc total i un enorme anacronisme respecte al nostre entorn perquè a França, protegint-se dels reaccionaris, el nostre Copríncep fins i tot ho ha posat a la Constitució. Arribar, almenys, a la despenalització seria un gest de respecte per part del Vaticà a l’evolució del món que l’envolta i una oportunitat d’enviar, a través de l’exemple andorrà, un missatge de comunió, mai més ben dit, amb la realitat. D’acord, si és avortament o Coprincipat, la majoria dirien Coprincipat, però estarà bé que quedi clar que ho farien sota la coacció d’haver de canviar el sistema institucional.
