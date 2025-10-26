Carn que és un tresor
Als prats i cims del Pirineu neix una carn que és molt més que aliment: és un símbol de tradició, un pilar ecològic i un regal per a la salut. Durant segles, els pastors han modelat el paisatge amb una ramaderia extensiva, movent ramats per prats d’alta muntanya en harmonia amb les estacions. Aquesta pràctica, encara que avui certificada com a “ecològica”, només fa el que sempre ha fet.
Races com la vaca gascona i la bruna, robusta i adaptada als relleus escarpats, resistent als rigors de l’altura, són guardians d’un patrimoni genètic únic. Consumir aquesta carn és mantenir viva una manera de viure que ha dibuixat el mosaic de prats, boscos i pastures.
Triar la carn de pastura del Pirineu és un compromís
La ramaderia extensiva és un servei inestimable. Els animals eviten l’emboscament i regeneren el sòl. A diferència de les granges industrials, aquest model té un impacte mínim, contribuint a la captació de carboni i a la prevenció de l’erosió, els allaus i els incendis. Els prats de dall, essencials per a aquesta ramaderia, són un oasi de biodiversitat, acullen una flora rica, que sosté insectes pol·linitzadors, fongs i ocells. Sense el pasturatge i el dallar per al farratge hivernal, aquests prats es degradarien, perdent la seva diversitat. Els ramats creen un equilibri natural, mantenint un mosaic ecològic que beneficia la fauna i enforteix l’ecosistema.
El valor nutricional d’aquesta carn és un altre dels seus pilars. Gràcies a l’alimentació basada en pastures variades, és rica en omega-3, antioxidants i àcid linoleic conjugat (CLA), amb menys greixos saturats que la carn de granges intensives. Estudis confirmen que aquest perfil afavoreix la salut cardiovascular, oferint fins a deu vegades més omega-3 que la carn convencional, criada amb pinsos processats.
El seu sabor, intens i autèntic, reflecteix la diversitat de les herbes pirinenques. Triar la carn de pastura del Pirineu és un acte de compromís: amb la salut, amb la biodiversitat i amb una cultura que uneix passat i futur.