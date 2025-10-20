Ara li’n diem fakes!
Cada dia que passa aporta el seu pes de mentides –ara li’n diem fakes!–. Sovint ni ens adonem que el sentit de les paraules que utilitzem va erosionant-se, a poc a poc, fins i tot va canviant. Hi ha casos en què se’ls fa dir l’oposat del que inicialment significaven. Es tracta d’un exercici tan rutinari que ja no hi prestem atenció.
A una treva forçada pel més fort se li’n diu acord de pau; a qui defensa el territori se li’n diu terrorista, al lladre se li’n diu amo, i podria anar desgranant exemples fins a emplenar-ne el full. Publicitat i mitjans –dits de comunicació, als quals potser convindria més tractar de propaganda– s’ocupen de formatar els esperits de manera que George Orwell faci curt!
A la taula, els anglesos li’n diuen “teibol”
No hi ha dia que no em vingui a la ment el relat curt, o conte, o faula –digueu-li’n com més us plagui– Una taula és una taula, de Peter Bischell, autor i periodista suís de parla alemanya.
Un vell, sol, vivint en un món força reclòs: la casa, la passejada diària en què saluda sempre els mateixos veïns fins a tornar a casa, espai que comparteix amb una taula, una cadira, un mirall, una panera, un llit...
Un dia, cansat d’utilitzar sempre els mateixos vocables per designar els mateixos objectes, decideix que cal canviar: prou es fa en parlar un altre idioma. A la taula, els anglesos li’n diuen “teibol”; al llit, els francesos li’n diuen “li”...
Va decidir de dir “catifa” a la “taula” i, així, l’un darrere l’altre va anar intercanviant els apel·latius dels diferents objectes que l’envoltaven i construïa les frases utilitzant els nous mots, fins al punt que va arribar el moment que no va poder intercanviar res amb els veïns: no parlaven la mateixa llengua!
No troben que és quelcom així el que ens està passant quan s’anomenen demòcrates els feixistes, ganduls els pobres, savis els rics? I que quedi clar: tant el pobre com el ric pot ser gandul o treballador, demòcrata o feixista, savi o tosc, de la mateixa manera!