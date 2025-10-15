Un canvi a millor
La innovació no és un luxe, és una necessitat. En un món en què la velocitat del canvi supera la capacitat de predicció, Andorra només pot continuar sent competitiva si converteix la seva mida, la seva seguretat i la seva identitat en eines per innovar. La petita escala del país, sovint vista com un límit, pot ser una virtut: un laboratori on provar, corregir i millorar amb rapidesa. No cal ser gran per innovar; cal ser àgil i decidit.
La innovació ha de ser una política d’Estat i no pas una moda passatgera o un departament més. És una actitud col·lectiva que implica repensar com vivim, com treballem i com gestionem els recursos. Andorra hauria de situar-la al mateix nivell que el turisme o les finances, perquè d’això dependrà la seva capacitat d’adaptació. El talent, en aquest context, és la matèria primera essencial, és el nou petroli. I cal retenir el que tenim i atraure’n de nou. Per tant, que l’arribada al país depengui exclusivament de quants diners dipositen les empreses o els residents passius a fons perdut no és, a parer meu, el camí.
Polítiques que afavoreixin la recerca, la creativitat i l’emprenedoria són indispensables. Ara que s’acosten les finals de la lliga americana de beisbol, hauríem de recordar les teories Peter Drucker. Aquest economista, que va servir d’exemple per a un equip de la MLB, assegurava que “la millor manera de predir el futur és crear-lo”. Andorra ha d’aprendre a crear-lo des del seu propi talent.
I si bé és cert que sempre s’ha de donar un marge a l’Estat per regular allò que la innovació situa fora del marc legal, s’ha de garantir una legislació no tan sols que reguli, sinó que impulsi aquesta innovació. Si realment es vol ser un pol d’innovació, es necessita un entorn normatiu flexible que permeti provar, fallar i tornar a provar. Innovar és assumir que l’error forma part del procés.
“L’economia avança per destrucció creativa”, deia Joseph Schumpeter. I, per tant, cal assumir que els sectors tradicionals no podran sostenir el país per sempre. Només la capacitat d’adaptar-se i reinventar-se garantirà que Andorra continuï existint amb força pròpia en un món que no espera ningú.