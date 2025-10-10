Drets socials
Complir la promesa del Pilar europeu de drets socials és un imperatiu moral i una necessitat econòmica, va afirmar el secretari general de la Confederació Europea de Sindicats als líders de la UE. En la intervenció al Fòrum social de Porto, Esther Lynch va afirmar que Europa ha de complir la promesa que va fer de millorar la vida quotidiana de les persones quan va llançar el pilar i també va destacar que és crucial per crear una economia sòlida que beneficiï els ciutadans. Una Europa construïda sobre salaris baixos, llocs de treball precaris i una profunda desigualtat és més feble, està més dividida i és més vulnerable. En canvi, una Europa que inverteix en els seus ciutadans, garanteix llocs de treball de qualitat i protegeix els més vulnerables és més forta, més justa, més pròspera econòmicament i més unida.
És un imperatiu moral i una necessitat econòmica
L’esdeveniment té lloc abans de la presentació per part de la Comissió Europea del pla d’acció per implementar el Pilar europeu de drets socials. Iniciatives importants, com ara la directiva sobre el salari mínim adequat, la directiva sobre el treball en plataformes i la directiva sobre transparència salarial de gènere, ja tindran un impacte positiu per als treballadors. No obstant això, la plena implementació del pilar requereix ara legislació i inversió per garantir llocs de treball de qualitat per a tots els treballadors i promoure la negociació col·lectiva; garantir que els canvis econòmics s’aconsegueixin mitjançant una transició justa, l’anticipació i la gestió del canvi; posar la intel·ligència artificial al servei de la població aplicant el principi de control humà, i eliminar l’explotació a la subcontractació i la intermediació. Aquesta és l’Europa per la qual lluitem, va afegir Lynch. Una Europa que prioritza les persones, inverteix en dignitat i garanteix els drets de tots. La pobresa no és una estadística, sinó milions de vides humanes: la mare treballadora que se salta menjars, el jubilat que tremola de fred a l’hivern, el graduat atrapat en una feina precària... La UE ha d’actuar per posar fi a aquestes dificultats. Això no és només un somni.