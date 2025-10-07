No va de futbol
El més senzill moltes vegades és el més complicat de fer. Un exemple. La setmana passada la Federació Andorrana de Futbol va copar els titulars posant contra la paret el Govern en un tema que afectava la resolució d’uns quants permisos de treball per a jugadors extracomunitaris de la lliga nacional de primera divisió. Els canvis en la normativa van agafar els equips amb el pas canviat i la federació va amenaçar de tancar el seu estadi d’Encamp i deixar sense partit de lliga l’FC Andorra i també deixar sense entrenar i jugar els centenars de criatures del país que juguen sota l’estructura federativa. L’amenaça contenia, és ben visible, la bestiesa més gran vista per aquí, perquè la federació pressionava l’executiu per solucionar un problema molt menor que el que creava l’amenaça. Mirar de salvar un pulmó amenaçant de fer explotar el cor quedarà per a la història
El més senzill moltes vegades és el més complicat de fer
Però no va per aquí la columna. La lliga nacional, i de fa dies, és una bombolla complexa que barreja una millora esportiva evident amb pressupostos disparats (alguns de prop del milió d’euros), un professionalisme desubicat i una gran indiferència ciutadana. El creixement de la competició pel que fa a resultats a Europa va associat a l’aparició de termes com els inversors, que en molts casos venen de l’altra punta del món atrets per aquesta hidra de 1.000 caps que és el futbol. Les històries sobre contractacions sui generis de futbolistes fa temps que circulen a la mateixa velocitat que va minvant la presència de jugadors locals. I mentre tot això ha anat passant, i d’això va la columna, hi ha molta gent que ho ha vist passar i li ha estat absolutament igual. A la federació, al Govern, a la policia o a Immigració. I després ens plantem en el territori de l’alarma social i tothom a córrer. Potser el més senzill de tot és mirar què està passant dia a dia, obrint la finestra, anant als llocs, llegint la premsa i així ens estalviaríem molts maldecaps. I qui es pensi que aquesta columna va de futbol, no l’ha entès.