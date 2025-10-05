Els sous dels funcionaris
El pressupost d’Andorra per al 2025 preveu un augment de les despeses de personal d’un 11%. I quin n’és el motiu? En gran part les despeses per la revisió de les graelles salarials. I ja hi som! Comença la cantarella contra els funcionaris, aquests que tenen feina fixa, la qual cosa, no sabem per què, ens porta a pensar que no treballen. És del tot normal que la ciutadania es pregunti per l’augment del pressupost perquè aquesta pujada salarial surt dels impostos de tots nosaltres, encara que segons quines despeses de l’administració pública, no ens provoquen una reacció tan visceral. La voluntat del Govern per una pujada salarial dels seus treballadors no és una decisió aïllada, sinó que és una tendència econòmica general de les administracions públiques per la constatació que cada cop hi ha menys aspirants a l’administració, educació, sanitat, seguretat… És evident que augmentar sous vol dir augmentar despeses de l’Estat i que hi pot haver menys recursos per a altres inversions, encara que aquest augment del salari dels treballadors públics tingui aspectes positius, com ara millorar la qualitat de vida i el poder adquisitiu d’aquests treballadors, la qual cosa també té un efecte multiplicador sobre l’economia local. A més a més de la millora en la motivació i el rendiment del treballador i la retenció de treballadors més qualificats. Tanmateix, tots hem de vetllar perquè aquesta puja sigui justa i sostenible, però sobretot no hem d’oblidar els drets dels treballadors siguin públics o privats a tenir un salari digne i tot i les pujades salarials, aquestes no sempre han estat suficients per compensar l’augment de l’IPC, provocant una erosió del poder adquisitiu real dels funcionaris, ja que en el sector privat, els salaris han experimentat pujades més significatives i aquesta disparitat entre el sector públic i privat ha generat sentiments d’injustícia i desmotivació entre els funcionaris públics, sense els quals no podríem funcionar.
Necessitem treballadors ben pagats