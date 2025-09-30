L’esperança
Un dissabte al matí. L’equip titular (servidor, la dona i la mare) es disposa a gaudir de la generosa oferta d’activitats de país que sempre hi ha. Ens anem a firar al Troc d’Andorra la Vella, on la meva mare es desprèn d’un abric sèpia que li va donar grans alegries, però els armaris necessiten alegria. Encara que sigui de segona mà. Després del Troc, el dubte. Vila Medieval o Festival Caldes. A Sant Julià hi havíem anat fa una setmana a veure el L’Andart i tirem cap a Escaldes. Canta l’Eugènia Correia, que és un àngel. I l’acompanyen tres tòtems de la música local com Òscar Llauradó, Oriol Vilella i Lluís Cartes. Patim per arribar al raconet on canta l’Eugènia i un cop asseguts la seva veu ja ens ha pujat a una carrossa que fa que no toquis a terra. Una meravella. La darrera peça del concert porta ball incorporat del grup de la Casa de Portugal. Veig ballar el José Luis i el seu fill Marc, que són gent maca com pocs i quedo atrapat per les formes que dibuixen les faldilles de les dues noies que ballen amb ells. Segons com miris són com carpes de circ posades girant sobre el seu eix. És hipnòtic. És bonic. Quan acaben ve el Lluís Cartes, ens abracem, i m’enfado amb ell perquè sempre ha estat molt més guapo que jo, però amb els anys veig que encara més.
Veig qui desitja que els 44 o els 60 siguin fills d’emigrants
Passada una estona i amb prudent ajuda espirituosa d’una clara celebro la naturalitat de la barreja que acabo de presenciar. Un petó entre cultures que deixa una sensació de calma, de satisfacció. Amb un puntet d’orgull. Perquè cal no oblidar que el terme porrontxo el vam inventar els andorrans. I tant, no ho deien enlloc més. De fora vingueren i de casa ens tragueren ja fa molts anys que ho diem per aquí. I encara que sembli mentida sempre ho hem sabut fer. Hem trobat la manera de viure plegats. I aquesta és l’esperança a la qual m’agafo quan veig que hi ha un munt de gent desitjant que els 44 o els 60, els grups aquests de joves violents, siguin fills d’emigrants per cremar-ho tot i dir que ens estan reemplaçant i bestieses així.