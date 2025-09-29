Pau... fins on no hi ha guerres
Ha estat una setmana intensa per a Donald Trump. A l’ONU, va denunciar un complot internacional contra ell. Segons Trump, l’escalinata, el teleprompter i el micròfon van ser sabotejats. Malgrat aquest drama tècnic, ell va declarar el discurs “un gran èxit”, mentre assegurava que l’ONU seria molt més eficient si la seva empresa hagués remodelat la seu i criticava Europa per preocupar-se pel canvi climàtic, que no existeix. Trump es va proclamar pacificador de set conflictes internacionals. Alguns, però, mai han existit. El cas més espectacular: Cambodja i Armènia, separades per més de 4.000 milles i sense cap guerra entre si. Però per a Trump això és un detall menor: si no hi ha conflicte, sempre es pot inventar. Aquesta setmana Trump també va exigir al fiscal que processi enemics com Comey i el senador demòcrata Adam Schiff; i va pressionar l’FCC perquè censuri còmics com Jimmy Kimmel, a través de la no-renovació de les llicències que necessita Disney. Putin estaria orgullós del seu amic quan, hores més tard, Kimmel i els seus 250 col·laboradors van assabentar-se que Disney havia decidit cancel·lar el seu programa. A més d’atacar els enemics polítics i còmics que es burlen d’ell, Trump ha estat molt ocupat supervisant la construcció d’un saló de ball als jardins de la Casa Blanca i oferint una roda de premsa que va qualificar “d’històrica” per convèncer les dones embarassades que tenen migranya que “aguantin” i no prenguin Tylenol, per un vincle amb l’autisme. Aquest vincle, però, va ser desmentit la mateixa nit per institucions mèdiques de tot el món, recordant que viure amb migranyes pot ser molt més perillós tant per la mare com per al fetus. Realment sorprendrà algú –excepte el mateix Trump– si a Oslo acaben donant el Nobel a una altra persona? Ni tan sols Netanyahu i Putin, que també corren desesperats cap a la “pau” amb els veïns que intenten “desplaçar a un altre món”, no semblen tenir gaires menys opcions que Donald per aconseguir el Nobel que desitja més que… fins i tot cinc Big Macs i una ronda de golf. Aquesta setmana passada deixa clar que, per a Trump, la pau no és només política internacional: és una campanya permanent i, sobretot, una epopeia d’autoglorificació amb carbó, molta imaginació i una mica d’humor… involuntari.
Trump desitja el Nobel més que… cinc Big Macs i una ronda de golf