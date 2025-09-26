L’austeritat mata
La urgent necessitat d’invertir en serveis de salut pública queda patent en les xifres d’Eurostat, que indiquen que més d’un milió de persones van perdre la vida en un sol any a causa de malalties prevenibles. En un informe publicat, l’agència oficial d’estadística de la UE va declarar que el 2022, 1,1 milions de morts de persones menors de 75 anys a la UE es van considerar evitables mitjançant el tractament primerenc o la prevenció de malalties. Aquesta xifra inclou 386.710 morts per malalties tractables que podrien haver-se evitat amb una atenció mèdica de qualitat. 725.625 morts per malalties prevenibles, que podrien haver-se evitat amb intervencions eficaces de salut pública. Aquestes xifres es coneixen en un moment en què Europa s’enfronta a una greu escassetat de personal sanitari, amb la necessitat d’1,2 milions addicionals de metges, infermeres i llevadores, segons l’OCDE. Les normes pressupostàries europees obliguen els estats membres a restringir el finançament dels serveis públics, i els governs es veuen obligats a redirigir els seus recursos cap a la despesa en defensa. La Confederació Europea de Sindicats (CES) exigeix la reforma de la normativa fiscal de la UE i dels impostos a les empreses i persones més riques per augmentar el finançament dels serveis públics.
Falten més mitjans per a l’atenció sanitària
Esther Lynch, secretària general de la CES, va declarar que és impactant i inacceptable que més d’un milió de persones perdin la vida cada any a la UE a causa de malalties prevenibles perquè els nostres serveis sanitaris no compten amb el finançament adequat. Tot i els heroics esforços diaris dels professionals sanitaris, que treballen hores extra regularment per abordar l’enorme escassetat, aquestes xifres demostren una vegada més que l’austeritat mata. Els polítics han de deixar d’imposar límits arbitraris a la despesa a costa de la vida de les persones. Els recursos existeixen: fins i tot un modest impost de l’1% als extremament rics seria suficient per cobrir l’escassetat de personal en el sector sanitari.