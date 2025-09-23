PIB
Si llegeixes PIB uns quants cops seguits en veu alta estàs interpretant una alarma. És requisit indispensable que ho facis abans de seguir llegint perquè aquest article entri en el terreny de la performance interactiva que, tal com està el món, potser serà el futur de la premsa escrita. I ara que ja us he imaginat a tots, sobretot els que sempre em dieu que em teniu molta mania, cridant PIB-PIIIIIB-PIIIIIIIB, obrim columna. El producte interior brut d’Andorra és de 4.000 milions de dòlars, amb un PIB per càpita de 49.000 dòlars. La darrera dada oficial indica que el nostre PIB ha augmentat un 3,4%. És una dada objectivament bona, sobretot comparada amb l’entorn europeu, però sé que a tu t’acabarà important més aviat poc. Si la vida et va bé o si et va regular o malament no és probable que ho connectis amb les gràfiques de les dades macroeconòmiques. Per això, i aquesta és la part bona de no entendre gaire del tema, simplifiquem l’anàlisi al màxim. Si les dades econòmiques són establement bones des de fa bastants mesos això deu voler dir que les empreses del país estan guanyant calés. No totes igual, però a la majoria els estan anant bé les coses. Continuo.
Si les empreses estan guanyant bé i els impostos no han pujat és segur que estan guanyant més que abans. I això és bó, sens dubte. Aquí i a qualsevol lloc sempre estarà bé que les empreses, on es generen els llocs de treball, estiguin sanejades. Acabo. I si les empreses guanyen més i no s’apugen ni s’apujaran els impostos, per què tot això no està revertint d’una manera més significativa en els sous dels treballadors? No cal ser una eminència en economia per veure que aquí a la classe treballadora no ens estan explicant tota la veritat. Aquí hi ha grups empresarials que encongeixen les espatlles amoïnats quan els preguntes per la caixa i estan mentint perquè els va molt bé. I si els va bé es tracta que aquí ningú guanyi menys de 2.000 euros per poder sostenir un projecte de vida digne. PIB-PIIIIB-PIIIIIB!