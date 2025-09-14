Alliberar el talent
He tingut l’oportunitat de descobrir el talent silenciós i vibrant que omple el nostre país. Quan vaig engegar un procés de selecció per a la meva empresa, amb un cert escepticisme perquè dubtava de trobar el perfil ideal, em vaig trobar amb una sorpresa inesperada. Vaig rebre sol·licituds de persones amb habilitats, experiències i motivacions tan diverses com impressionants, moltes de les quals mai hauria imaginat. Aquestes persones, sovint amagades en l’anonimat, tenen un potencial enorme que espera ser reconegut i aprofitat. M’ha colpit profundament veure com hi ha tant talent desaprofitat, amb ganes d’aportar i créixer, però sense les oportunitats ni el suport que mereixen.
“Crear entorns on les persones puguin brillar”
Parlem constantment de diversificació econòmica, de modernització i de creixement, però sovint oblidem el recurs més valuós que tenim: les persones. Hem de reflexionar com podem connectar aquest talent, fomentar la cohesió i alliberar les persones. Andorra és un mosaic divers, amb persones de diverses nacionalitats que aporten coneixements, perspectives i energia per contribuir al nostre futur. Malgrat el “fum” mediàtic de molts personatges que viuen al país, tenim una riquesa humana que pot transformar el nostre país si sabem aprofitar-la.
Com a empresaris, hem de ser motors de creixement personal i social, oferint oportunitats perquè cada individu desenvolupi el seu potencial. Això implica no només donar feina, sinó també formar, inspirar i crear entorns on les persones puguin brillar. A més, hem de reclamar obligacions d’integració: tothom qui viu a Andorra ha de comprometre’s a respectar la nostra identitat.
Valorem els talents, els oficis i la tècnica com a pilars fonamentals d’integració i creixement. Cada habilitat, des de l’artesania tradicional fins a la innovació tecnològica més avançada, és una peça essencial. Imaginem una Andorra on cada talent trobi el seu lloc, on els oficis siguin respectats i la tècnica sigui un far d’innovació.