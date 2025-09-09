Repetits
No és un fenomen nou. Sempre n’hi ha hagut. El que és nou, com tot, és la proporció. La modernitat ha convertit objectes sòlids, com una foto, en elements líquids que ens inunden el mòbil. Per tant, no és nou que la gent es faci fotos, el que és nou és el volum de fotos que ens arribem a fer i que arribem a veure al final d’un dia. És ben freqüent anar a un concert i trobar-te que qui tens a la vora es passa dues hores gravant vídeos. I els tens al costat i arribes a la conclusió que han pagat els diners de l’entrada per poder tenir vídeos al telèfon que els recordin que van ser molt feliços en un concert quan no és cert perquè mentre hi eren van estar tan ocupats filmant que no van poder ser feliços. I arribes a casa i veus que tu també n’has filmat un parell perquè també volies un record del concert per veure’l quan passi el temps. O sigui, no ets millor que els que tenies a la vora. Només t’ho penses, el que encara et converteix en més ridícul. Ets un soldat de Jobs però et fas l’interessant i dius que t’han reclutat obligatòriament.
Penso en unes criatures que puguin aspirar a raonar
Avui és el dia de la rentrée escolar. El post-Meritxell és la versió més aproximada en clau andosina del desembarcament de Normandia. A pesar que el país ha seguit en marxa durant l’estiu, per a l’Andorra acomodada (la que no curra els caps de setmana) el dia d’avui és el del retorn a la vida. I és bon dia per reflexionar sobre el tema de la nostra dependència tecnològica. Sé que no és fàcil però tinc la sensació que no ens hi posem prou. Perquè en un país petit com el nostre, amb palanca pròpia perquè tenim el nostre sistema educatiu, no ens posem a l’avantguarda mundial de la contrucció d’un nou món? Penso en unes criatures que pugin aspirant a pensar per si mateixes, discutir, tocar-se, morrejar i follar quan toqui seguint els patrons de l’aventura del descobriment que ens han anat legant les generacions anteriors i no en el dictat de l’invent diabòlic amb el qual Steve Jobs ha aconseguit convertir-nos a tots en idiotes repetits.