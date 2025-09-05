Dones influents (VII)
Amb aquest article d’opinió d’avui finalitzo, per ara, el meu recorregut per la vida de dones amb discapacitat que han estat i continuen sent un referent en el moviment de la diversa discapacitat femenina. Avui és el torn de Haben Girma. Nascuda el 1988 de pares immigrants, d’Eritrea i Etiòpia, Haben Girma ha destacat per la seva resiliència i determinació i, tot i patir una sordceguesa, es va graduar a la Facultat de Dret de Harvard el 2013, convertint-se en la primera persona amb aquesta discapacitat a aconseguir-ho. La seva història és un testimoniatge de superació i dedicació, desafiant expectatives i barreres socials.
A partir de la seva graduació, Girma ha dedicat la seva carrera a advocar per l’accessibilitat en tecnologia i educació, ha col·laborat amb importants companyies tecnològiques tot impulsant canvis que beneficiïn persones amb discapacitat. El seu treball ha influït en la creació de polítiques més inclusives i accessibles. Girma ha impartit conferències per tot el món, des de les Nacions Unides fins a la Casa Blanca, per compartir la seva experiència i coneixements per inspirar canvis positius.
La clau de l’exit de persones amb discapacitat
El seu discurs sempre ha estat: “La discapacitat no és una cosa que un individu superi. Encara soc discapacitada. Encara soc sordcega. Les persones amb discapacitat tenim èxit quan desenvolupem tècniques alternatives i les nostres comunitats trien la inclusió.”
Haben Girma ha estat guardonada amb múltiples premis per la seva tasca, incloent-hi el Champion of Change del president Barack Obama i el Helen Keller Achievement Award. El seu llibre Haben: La dona sordcega que va conquerir la facultat de dret de Harvard ha estat aclamat per la inspiradora narrativa a l’hora de narrar la seva vida i experiències, que la van portar a convertir-se en líder en drets de la discapacitat. Haben Girma continua treballant per a un món més just i inclusiu, on la tecnologia i l’educació siguin accessibles per a tothom.