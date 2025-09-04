Tornada a l’escola
Dimarts vinent, 9 de setembre, passat el Dia de Meritxell, els alumnes dels tres sistemes educatius del país tornaran a les aules després de l’aturada estiuenca. Aquesta tornada serà, com sempre, un moment ple d’expectatives i emocions: retrobaments amb amics, material escolar, llibres, mestres i professors nous, així com rutines que tornaran a marcar el calendari familiar.
Però rere aquesta il·lusió també hi ha reptes importants que sovint ens deixem, com ara l’adaptació del ritme biològic dels infants a aquestes noves exigències. En efecte, després de setmanes en què els horaris de son i d’àpats s’han relaxat, ja que no hi ha una hora fixa per anar al llit i esmorzem, dinem i sopem sense seguir una rutina fixa, el cos dels nostres fills necessita temps per recuperar cert equilibri. Els experts recorden que els infants, especialment els més petits i els adolescents, tenen uns cicles de son diferents dels adults, i que dormir menys hores de les necessàries pot afectar la concentració, la memòria i fins i tot l’estat d’ànim. No és, doncs, estrany que els primers dies de setembre molts pares percebin que els fills estan més irritables, cansats o desmotivats.
L’adaptació del ritme biològic dels nostres fills
El rellotge biològic necessita un període d’adaptació gradual. Els pediatres recomanen avançar progressivament, abans de finalitzar les vacances, l’hora d’anar a dormir i de llevar-se, així com establir rutines clares per als àpats i les estones de descans. Recuperar el ritme no és només una qüestió de disciplina, sinó també de benestar. Un infant que descansa bé afronta millor els aprenentatges, gestiona amb més calma les emocions i gaudeix d’una escola que no és només un espai d’estudi, sinó també de relació i descobriment. En definitiva, respectar els temps del cos és tan important com omplir la motxilla de llibres i il·lusions.