Així serà
L’altre dia es van plantar aquí uns quants activistes ultraconservadors d’Hazte Oír i es van passejar amb una pancarta que deia Sánchez corrupto dedicada al president espanyol, que estava de vacances al país amb la seva dona, Begoña, a l’hotel del Calvó, a Soldeu. La policia els va fer un intensiu d’usos i costums quan van tornar a desplegar la pancarta a la rotonda de vora de la frontera. Aquestes coses sempre van bé per fer-nos un puntet d’autopsicoanàlisi.
Ja fa dies que el nostre estil rep contribucions noves
A mesura que anem fent anys tots comprovem davant d’un mirall com els anys ens canvien. Amb els països passa igual. Anant a la visita d’Hazte Oír, a diferència d’altres persones, soc dels que no estan d’acord a impedir que algú mostri una pancarta al mig del carrer. Igual que si algú es planta davant de Govern demanant la legalització de l’avortament, la llibertat del poble palestí o que el Tobotronc connecti amb la Seu d’Urgell. Però és que el tema no és aquest. L’assumpte és un altre i descansa sobre una línia fina sobre la qual els de la dreta dura corren a tota velocitat sense problemes d’equilibri. L’assumpte és que aquest no és el nostre estil. Si el president d’Espanya, el nostre soci principal a tot nivell, tria Andorra per descansar aquí ho veiem bé. És una bona notícia. Però aquí ja fa dies que el nostre estil està rebent contribucions noves. Ara viuen al país, es fa difícil dir quants, centenars de persones que bombardegen des d’aquí (des de la tradicionalment discreta i prudent Andorra) la democràcia espanyola amb idees totalment legítimes. I és que ser reaccionari és legal, no ho oblidem. Ho fan des de les xarxes i ens han convertit en part del seu terreny de joc. I no recularan. I molta gent del país els riu les gràcies perquè són grans contribuents fiscals i potser també perquè aquí això de ser reaccionari a molta gent ja li va bé. I us dic un secret, en dos dies seran influents a les nostres institucions. I quan així sigui així serà perquè així ho haurem deixat passar els andorrans.