Islàndia com a exemple
El 2008, Islàndia va patir la pitjor crisi financera del món en relació amb la talla de la seva economia. Un sistema financer amb actius deu vegades el PIB islandès va col·lapsar.
Islàndia va fer el que ningú més va fer a Europa. En lloc de rescatar bancs amb fons públics, els va deixar caure per protegir els estalvis nacionals i nacionalitzar-los. Islàndia va condemnar 29 banquers a gairebé 100 anys de presó per frau.
Alhora, la crisi va desencadenar la Revolució dels Cassons i Paelles, amb protestes massives a Reykjavík. Els ciutadans, indignats, van exigir canvis. Les protestes van forçar la dimissió del govern i van portar al poder la primera dona primera ministra. Es va engegar un procés participatiu per redactar una nova constitució. El 2010, es va convocar una Assemblea Nacional de 950 ciutadans, escollits aleatòriament. Posteriorment, es va elegir un Consell Constitucional de 25 membres, seleccionats entre 522 candidats sense afiliació política.
Es pot prioritzar la sobirania i l’economia productiva
Aquest consell va treballar durant quatre mesos el 2011, utilitzant xarxes socials i reunions públiques per recollir aportacions ciutadanes. El projecte final, aprovat en un referèndum no vinculant, incloïa més control ciutadà sobre els recursos naturals i limitacions al poder polític. Tanmateix, el parlament, dominat pels partits tradicionals, no va ratificar el text.
Alhora, el cas Icesave va enfrontar Islàndia amb el Regne Unit i els Països Baixos, que exigien reemborsar 6.700 milions en dipòsits perduts per 400.000 clients. Islàndia va portar el cas al Tribunal europeu de l’EFTA. El Tribunal va dictaminar que Islàndia no era responsable dels seus bancs. L’EFTA, menys polititzat que el Tribunal de Justícia de la UE, va prioritzar una interpretació tècnica.
La recuperació econòmica islandesa posterior va ser notable i ens deixa un bon exemple de com les crisis financeres es poden gestionar de manera diferent quan es prioritza la sobirania, la participació ciutadana i l’economia productiva.