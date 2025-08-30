Agilitat digital
El nostre petit país ha pres decisions encertades i fins i tot curioses: la matrícula personalitzada, l’historial mèdic digital únic o la possibilitat de conduir amb tutor a partir dels setze anys. Aquesta darrera mesura és especialment interessant, ja que permet als adolescents adquirir experiència abans dels divuit i no començar de zero com fèiem nosaltres, entravessades incloses (tranquils, ja està prescrit).
Accions com aquestes projecten modernitat i proximitat amb la ciutadania, i resulten relativament senzilles d’implantar en un territori petit. Tant és així que el ministeri de Funció Pública i Transformació Digital ha anunciat que a finals d’any ja disposarem de la cartera digital: una aplicació que permetrà portar al mòbil documents com el carnet de conduir, el de la CASS, el sanitari i, més endavant, el passaport digital. Una eina que ja funciona a països com Austràlia o Dinamarca i que aporta comoditat.
Els comuns també hi col·laboren a petició del ministeri. Ens podrem trobar, doncs, amb l’objectiu tan desitjat d’unificar les targetes d’aparcament en una de sola o, si això no fos possible, tenir-les totes dins la cartera digital per a un ús més habitual, ja que sempre portem el mòbil a sobre. Ara bé, cal mantenir els canals tradicionals perquè la gent gran no en quedi exclosa, tal com va passar amb la desaparició del pagament en efectiu als parquímetres del comú de la capital.
Si volem consolidar la imatge d’un país àgil, tecnològic i sostenible, la col·laboració ha de ser de totes les institucions. Som un país petit i, precisament per això, tenim l’oportunitat d’esdevenir laboratori d’innovació.
La digitalització de les administracions és un gran avenç. Dit això, si no disposem de mitjans analògics, dependrem del subministrament elèctric, de la protecció davant d’atacs informàtics i de la bateria ben carregada del mòbil, i això sempre genera una sensació de vulnerabilitat.