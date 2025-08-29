L’Europa social
Mantenir l’statu quo simplement no està a l’altura de l’ambició de ser molt més que un mercat. Una visió basada en la simplificació per a les empreses i la desregulació per obtenir beneficis no generarà ocupacions de qualitat ni aconseguirà el suport dels milions de treballadors que fan funcionar el mercat interior de la UE diàriament. Considerar les normes nacionals i els estàndards de protecció com a possibles barreres a la competitivitat i la integració econòmica prioritza el mercat per sobre dels treballadors i d’un planeta sa. Si bé la nova Estratègia per al Mercat Únic de la Comissió Europea aborda una àmplia gamma d’àrees polítiques, aquesta resolució de la CES pretén oferir una avaluació més general, però crítica, de les prioritats de la comissió en matèria de mercat interior. Aquesta resolució estableix demandes de principis per a un mercat únic que respecti i promogui els drets dels treballadors, els drets socials i els drets sindicals. Les demandes actuals de la CES sobre temes específics es troben referenciades en les notes finals de l’annex. La CES assenyala que el mercat únic no és una fi en si mateix. Com estableix l’article 3 del TUE, el mercat interior de la UE contribuirà al desenvolupament sostenible d’Europa basat en un creixement econòmic equilibrat i l’estabilitat de preus, una economia social de mercat altament competitiva, tendent a la plena ocupació i al progrés social, i un alt nivell de protecció i millora de la qualitat del medi ambient. En altres paraules, el mercat únic ha de servir a l’interès general com a mitjà per aconseguir un fi: la millora constant de les condicions de vida i de treball a Europa. Per aquestes raons, la CES deplora l’enfocament adoptat per la Comissió en la seva Estratègia per al Mercat Únic, llançada el 21 de maig de 2025. La Comissió presenta un discurs agressiu sobre obstacles, barreres, càrregues, discrepàncies, costos, burocràcia i sobreregulació.
La Comissió presenta un discurs agressiu sobre obstacles