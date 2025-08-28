Andorra actualitat
Aquest juliol, el Principat ha rebut gairebé un milió de visitants. Una xifra gens menyspreable per a un país de muntanya que, de cop, veu multiplicar-se els cotxes, les bosses de compres i els selfies amb fons de pics nevats (bé, més aviat verds a l’estiu). Ara bé, els excursionistes d’un dia han estat menys: un 8,7% de caiguda respecte a l’any passat. Per sort ja no és tan “cool” venir només a omplir el maleter de xocolata i tabac i fugir cap a casa; sembla que cada cop més gent prefereix quedar-s’hi unes nits i gaudir-ne amb calma. I això, què vols que et digui, sona força bé. Mentrestant, la mobilitat interna també es mou. A finals de setembre començarà
una prova pilot d’una nova línia d’autobús que connectarà Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Una ruta circular que passa per punts estratègics com l’hospital i Caldea. Una mena de minisafari urbà: puges, et mous pel cor del país i, si tens sort, arribes a l’hora. Tot plegat amb un pressupost ajustat i, això sí, amb voluntat de servei públic. I si parlem de modernitat, no podem obviar la notícia que Apple Pay ja és operatiu al Principat. A partir d’ara, pagar amb el mòbil o el rellotge
deixa de ser una escena de pel·lícula futurista. Una petita gran passa per a la digitalització del dia a dia, que segur més d’un aprofitarà per comprar croissants sense treure la cartera de la butxaca. Però la visió de futur no s’atura aquí. El famós projecte de tramvia entre la Seu i Andorra rep ara un estudi de viabilitat finançat amb fons europeus. No és encara el tren que entra xiulant per la vall, però sí una aposta seriosa per imaginar una mobilitat més verda i menys dependent del cotxe.
En resum: menys excursionistes, més visitants que s’hi queden, autobusos amb rutes noves, tecnologia que arriba i projectes de transport que miren al futur. Andorra no s’atura a l’estiu i continua sent aquest laboratori en miniatura on cada detall es nota… i on tots confiem el nostre futur.