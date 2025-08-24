Més enllà del foc
Un incendi forestal es produeix quan coincideixen calor, oxigen i combustible. I malauradament aquest estiu els tres elements han confluït: un juny plujós que va fer créixer herba i matolls, que van assecar per l’onada de calor i l’oxigen sempre present. Aquest triangle del foc n’explica el mecanisme, però no la complexitat. Encara hi ha massa desconeixement i desinformació: sovint es parla dels incendis com a episodis puntuals, sense analitzar-ne les causes de fons ni els interessos que s’hi amaguen. És cert que hi ha focs naturals amb funció ecològica i d’altres que són accidentals. Però al voltant del 90% tenen origen humà, ja sigui per negligències –foguers mal apagats, burilles, maquinària– o intencionadament, per obrir pas a negocis extractius i especulatius que malmeten la natura i beneficien a uns pocs. No cal recordar els beneficis dels parcs eòlics o les recents notícies de mines de liti a Galícia, concretament a Ourense. El problema, tanmateix, no es pot entendre al marge del canvi climàtic. Les onades de calor són més freqüents, intenses i prolongades. Assequen la massa forestal i multipliquen la virulència dels incendis. Cal reconèixer que s’ha avançat molt en la prevenció i l’extinció: avui disposem de millors mitjans i professionals més preparats. Però apagar el foc no n’hi ha prou quan el bosc continua essent tan vulnerable. A Andorra, els boscos cobreixen un 39% del territori, una superfície que ha augmentat amb l’abandonament dels conreus i pastures. Ara bé, més bosc no sempre significa més qualitat. Sense una gestió adequada, els boscos es tornen densos, poc diversos i altament inflamables. Aquí rau el veritable repte: els incendis no es combaten només amb avions ni brigades, sinó amb una gestió forestal activa i sostenible que en millori la resiliència. Si el clima extrem serà cada cop més habitual, no podem permetre que els nostres boscos encara siguin fràgils. Apagar focs és imprescindible, però cuidar el bosc és vital. El futur es juga abans que s’encenguin les flames.
La batalla contra els incendis es guanya cuidant el bosc