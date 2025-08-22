Dones influents (VI)
Virginia Woolf, escriptora britànica nascuda el 1882, patia una discapacitat mental anomenada trastorn bipolar.
L’aficció per la lectura li va venir des de ben petita, els seus pares tenien una gran biblioteca on va poder satisfer la seva ànsia per llegir els clàssics i amb tan sols nou anys va crear un diari familiar. Ja de gran, va començar en el periodisme escrivint articles en un diari. Tot i ser una professió dominada pels homes, l’entrada de Virginia Woolf al periodisme va ser relativament fàcil pel fet de pertànyer a una família rica.
Va explorar què calia enfrontar en una societat patriarcal
El 1905 va començar a escriure les seves obres i els seus primers escrits es consideren notes biogràfiques. En aquests, ja mostrava petites dosis de les dimensions crítiques i subversives que caracteritzarien els seus assajos, que giraven al voltant de la condició de la dona, i en els quals va destacar la construcció social de la identitat femenina tot reivindicant el paper de la dona escriptora.
A través de les seves obres literàries, Woolf va explorar les complexitats de la vida de les dones i els desafiaments que havien d’enfrontar en una societat patriarcal.
El seu assaig Una habitació pròpia va ser crucial i, posteriorment, serviria de base per al feminisme.
Virginia Woolf va lluitar contra els seus propis dimonis mentals, que tot sovint la van portar a experimentar períodes de profunda depressió, però la seva lluita personal i la seva influència a la literatura i el pensament feminista han perdurat, mostrant com l’experiència de la discapacitat pot enriquir la perspectiva i la creació artística.
El 28 de març de 1941 Virginia Woolf es va suïcidar. Es va posar el seu abric, va omplir les butxaques amb pedres i es va llançar al riu Ouse, el seu cos es va recuperar el 18 d’abril.