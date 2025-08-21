Megaincendis
Des de fa uns quants anys el que els experts han anomenat els megaincendis han transformat en anècdota els típics incendis forestals i s’han transformat en una realitat creixent que marca el nostre present i condiciona, a més, el nostre futur. Si durant la darrera dècada semblava que aquestes catàstrofes afectaven essencialment països llunyans, com ara Austràlia, Califòrnia, Grècia o el Canadà, darrerament les coses estan canviant, ja que també afecten zones molt properes al nostre Principat, tal com ha passat aquest estiu a França i a Espanya. Aquests focs, d’una magnitud mai vista, amb flames que devoren milers d’hectàrees en qüestió de poc temps i tenen una capacitat destructiva que supera qualsevol dispositiu d’extinció que tenim al nostre abast, no són només conseqüència de la negligència humana o de la mala sort..., són, sobretot, un símptoma del canvi climàtic que afecta el nostre planeta cada vegada més. L’augment de les temperatures globals, les sequeres prolongades i els episodis meteorològics extrems creen condicions ideals per als megaincendis. En efecte, la vegetació seca actua com a combustible, i els vents cada vegada més intensos escampen les flames amb una rapidesa devastadora. Cal, però, destacar que les conseqüències van molt més enllà de la pèrdua immediata de massa forestal, ja que aquests focs sobredimensionats acceleren l’emissió de CO2, agreugen la crisi climàtica i deterioren la salut de milions de persones a causa de la contaminació atmosfèrica. A més, posen en risc la biodiversitat i la seguretat alimentària, ja que els sòls cremats triguen dècades a recuperar la seva fertilitat. El futur que ens espera dependrà de la nostra capacitat per mitigar l’escalfament global i adaptar-nos. La gestió forestal sostenible, la prevenció i la conscienciació ciutadana seran claus, però sense una reducció dràstica d’emissions, els megaincendis continuaran multiplicant-se.
