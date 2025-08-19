Hola
“Sé el que penses sobre el tema de l’extrema dreta i has de saber que no ho comparteixo gens”. M’ho diu un amic que estimo i admiro per la persona que és i per la seva activitat professional. En el sopar som 4 i l’únic que es posa en fase defensiva sobre el tema soc jo. Els altres integrants del sopar són, també, persones a qui no només estimo sinó que també admiro. Un dels quatre votaria sense problema un partit dels que s’etiqueten com d’extrema dreta i als altres dos la política tradicional els ha esgotat la paciència i per tant que passi el que Déu vulgui. Cap dels arguments dels 3 em resulten nous, potser sí que em crida l’atenció com les ones ja han arribat fins aquí. I de sobte ho tinc clar. Això és un escac i mat. Hi ha un món que marxa i un altre que arriba. Igual que els ha passat als Estats Units, Argentina i a Itàlia, a Espanya i França els passarà aviat. I nosaltres hi anirem al darrere. És tanta la incompetència i tan fastigosa la corrupció generalitzada de la política sistèmica que la bona gent s’ha afartat. Avui dia, posar polítics que no robin ja és suficient per a molta gent i no és una discussió fàcil de guanyar. Què pot oposar la vella i fatigada Europa ara com ara? Valors? Quins? Els d’aquesta administració gegant paralitzada per la correcció política?
És un escac i mat. Cuinat a foc lent per la pitjor generació de polítics dels darrers 100 anys. Més preparats que mai però amb menys coratge i visió que mai. Una colla de fluixos curtterministes. Tal com sona. S’acosten temps de veritats absolutes tallades en angles rectes. En seguretat, en ciència, en educació, en immigració. I serà la llibertat la que ho permetrà. Res a dir. Aleshores què és aquesta columna? Dret a la rebequeria, no massa més. Dret a recordar el que ens estem jugant. Dret a reclamar la penúltima reparació del sistema abans de fer-lo saltar pels aires. T’estic saludant per veure si em veus i si veus el que està passant. I també per si penses que hem de fer-hi alguna cosa.