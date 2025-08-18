Moody’s posa deures
El passat 21 de juliol, l’agència de qualificació Moody’s va tornar a avaluar les finances d’Andorra i va mantenir la nota de Baa1 amb perspectiva estable. Aquesta decisió confirma la confiança que desperta el nostre petit país en els mercats internacionals. Moody’s subratlla el creixement sostingut en els darrers anys, un deute públic moderat que se situa al voltant del 33% del PIB i una gestió fiscal que el 2024 va permetre tancar amb un superàvit del 2,2% del PIB. Tot plegat dibuixa una imatge de solidesa i de rigor que ens permet mirar el present amb un cert optimisme.
Moody’s manté la nota i alerta que pensions i sanitat volen reformes
Ara bé, l’informe adverteix que el futur dependrà de la nostra capacitat d’afrontar els grans reptes estructurals que tenim al davant. Entre ells, el pes creixent de les pensions i de la sanitat, que amenaça d’esdevenir insostenible si no s’aborden reformes valentes i consensuades. Moody’s també recorda que la nostra economia depèn massa de dos pilars, el turisme i els serveis financers, i que cal diversificar ingressos i activitat productiva per no quedar massa exposats a xocs externs. Segons l’agència, l’Acord d’Associació pot ser una oportunitat clau per ampliar horitzons, atreure inversió i reforçar la credibilitat del país en l’àmbit internacional. A més, el manteniment de superàvits i d’un deute públic controlat són elements essencials per garantir l’estabilitat a llarg termini.
L’avaluació de Moody’s ens envia un missatge clar: el present és positiu, però el futur demana planificació i decisions responsables. Si sabem aprofitar el context actual per impulsar reformes, modernitzar les estructures socials i econòmiques i consolidar una estratègia de llarg termini, Andorra estarà en millors condicions per garantir la viabilitat econòmica i social de les pròximes generacions. És ara quan toca aprofitar la bona reputació internacional per fer els deures pendents i assegurar l’estabilitat i benestar del futur.