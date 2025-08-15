Habitatge assequible
El ple de la secció ECO del CESE va aprovar el dictamen d’iniciativa pròpia sobre habitatge assequible: política de cohesió. Abordem en aquest dictamen una qüestió urgent i transversal: com garantir l’accés universal a un habitatge digne i assequible a tota la Unió Europea, mobilitzant de manera coordinada la política de cohesió, l’agenda urbana i el potencial transformador de la societat civil. De la mateixa manera, tractem qüestions de màxima actualitat, com ara el turisme i el problema dels lloguers turístics. Entre el 2015 i el 2023 els costos de l’habitatge a la UE van augmentar un 48%, molt per sobre del creixement dels ingressos, fet que ha generat una creixent pressió financera sobre les llars europees. El 2023, el 10,6% de les llars urbanes i el 7% de les llars rurals destinaven més del 40% de la renda disponible al pagament de l’habitatge (Eurostat, 2024). L’habitatge assequible no es pot continuar considerant un assumpte perifèric. Ens enfrontem a una crisi estructural que afecta el cor mateix del model social europeu i compromet la cohesió econòmica, social i territorial de la UE. Aquest dictamen llança una crida clara: és hora de col·locar l’accés a l’habitatge al centre de les prioritats polítiques europees. Des dels sindicats defensem que l’habitatge ha de ser reconegut com una infraestructura econòmica essencial. Quan les persones no es poden permetre viure a prop d’on treballen, no tan sols s’agreuja la desigualtat, sinó que s’erosionen la mobilitat laboral, la productivitat i la competitivitat. També s’afebleix la cohesió social i territorial generant tensions que afecten la resiliència de les nostres comunitats. Per això, proposem integrar l’accés a l’habitatge assequible de forma transversal a tots els marcs estratègics de la UE, des del semestre europeu fins a la política de cohesió, i dins del pròxim marc financer plurianual. Però la nostra voluntat en aquest dictamen no es limita només a constatar els problemes. Aquest ofereix propostes concretes per mobilitzar els instruments financers, normatius i participatius necessaris per avançar cap a un model urbà més just, sostenible i inclusiu.
