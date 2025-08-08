Dones influents (V)
Mary Temple Grandin va néixer el 29 d’agost del 1947 a Boston, Massachusetts. És una destacada professora a la Universitat Estatal de Colorado, dissenyadora d’equips de maneig de bestiar i defensora de les persones amb autisme. La Mary va ser diagnosticada amb autisme a una edat primerenca i va haver de superar nombrosos desafiaments per convertir-se en una de les principals veus en la defensa dels drets dels animals i la comprensió de l’autisme. Grandin ha escrit nombrosos llibres sobre autisme i comportament animal, entre els quals destaquen Thinking in Pictures i Animals in Translation. A través dels seus escrits i conferències, ha pogut augmentar la comprensió pública sobre l’autisme i ha promogut una visió més inclusiva i comprensiva de les persones amb aquesta condició.
Ha rebut premis per la seva conscienciació sobre l'autisme
Les seves conferències i tallers sobre autisme, en què Temple comparteix la seva experiència personal, tot brindant una perspectiva única sobre com pensa i sent una persona amb autisme, són particularment influents. El seu treball ha estat fonamental per a la societat a l’hora de canviar la percepció i les actituds cap a l’autisme. A més, la vida de Temple va ser retratada a la pel·lícula biogràfica d’HBO Temple Grandin, protagonitzada per Claire Danes, i va guanyar diversos premis Emmy el 2010. A la pel·lícula es van visualitzar les seves lluites i triomfs tot brindant una visió inspiradora de la seva vida i treball, sent reconeguda en l’àmbit mundial per les seves contribucions. El 2010, va ser nomenada a la llista de les 100 persones més influents del món per la revista Time. A més, ha rebut múltiples premis i honors per la seva feina per al benestar animal i la conscienciació sobre l’autisme.
Amb el seu llegat per a l’educació i la defensa de l’autisme ha inspirat moltes persones a comprendre i acceptar millor les diferències neurològiques. Grandin ha demostrat que amb determinació i suport és possible superar grans desafiaments.