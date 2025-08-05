Consagrats
Som un país particular. Tots ho són, però en el nostre cas comptem amb alguns tics que vindrien a definir allò tan nostre de ser “consagrats”. I ho poso entre cometes perquè en clau andosina té ben poc a veure amb els sagraments. Els de per aquí, no tots, però sí un perfil força representatiu, poden morir en el camp de batalla de múltiples discussions sobre l’andorranitat al mateix temps que en el dia a dia la van enterrant amb les seves pràctiques empresarials. I com que sempre hem trobat la manera de subsistir, a vegades inexplicablement, sempre anem ajornant determinats debats perquè al final del dia la caixa ha anat quadrant. Per a uns més que per a uns altres, però ens hem guanyat la vida. L’actual crisi (sempre n’hi una) l’hem etiquetat com la “del creixement” i la diferència amb les altres és que ens agafa havent cremat més terra que les anteriors. Per pura lògica. Van passant els anys i els trucs amb els quals sempre fèiem partida al Flipper han anat canviant i els que estem fent servir ara ens estan permetent seguir jugant, però la bola cada dia va més ràpida i tenim la sensació de tot menys de control.
Aquests dies hem vist com la idea de fer el Museu Nacional al solar de l’antiga plaça de toros ha quedat ajornada. El comú d’Andorra la Vella veu que el Govern porta badant amb això des de temps immemorial i fa el que fan tots els comuns, pensa parroquialment. Resulta difícil de discutir que amb tot el desenvolupament que ha fet Andorra, que no haguem estat capaços de fer un Museu Nacional és un enorme fracàs identitari. Ens descriu. Algú s’ha parat a pensar un moment des dels anys vuitanta en l’autèntic desastre que és l’edifici del Govern d’Andorra? És horrorós i transmet una imatge grisa i fosca. Mai mostraríem amb orgull l’edifici de la seu del Govern a un turista i això també ens descriu. Ens hem plantat al 2025 en una cruïlla fascinant i inquietant i temo que per triar la direcció correcta potser aquest cop no n’hi ha prou de ser “consagrats”.