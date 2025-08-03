La gran estafa
La Xina, els Estats Units i Europa han inundat els mercats amb bilions de diners fàcils. La Reserva Federal i el Banc Central Europeu han inflat els seus balanços amb deute comprat dels mateixos governs, que a la vegada no paren d’emetre més deute, disparant una inflació que devora el poder adquisitiu. Aquests diners no arriben a l’economia real, sinó que l’or, el bitcoin, els habitatges i la borsa pugen sense fre. Els joves, atrapats per preus desorbitats, ja no poden somiar en un habitatge propi.
Europa és la gran perdedora. Mentre que els Estats Units, malgrat el seu deute desbocat, lideren una revolució tecnològica que dispara la productivitat, Europa només se sobreregula i s’està convertint en un museu a l’aire lliure. La Xina juga brut, manipulant el mercat amb un superàvit comercial massiu, probablement més gran del que diu i amagat amb trucs comptables. Reexporta via Mèxic o el Vietnam, devalua la seva moneda expressament i subvenciona fortament les seves indústries, com ara els cotxes elèctrics. Amb aquests fons, compra favors polítics arreu, controla matèries primeres i inunda el món de productes barats, destruint la nostra indústria.
Als Estats Units, gegants com Google, Amazon i Meta dominen el mercat digital i aixafen competidors. Tenen un control de les dades personals mai vist, fet que els proporciona una posició de quasi monopoli. La Xina, els Estats Units i Europa ens endeuten sense límit, disparant bombolles i atrapant-nos en un cercle viciós de dependència. És més fàcil viure del creixement de valor constant i sense límit d’actius financers i immobiliaris que del treball i de la creativitat.
Per trencar aquest cercle, cal recuperar la creativitat, el mèrit i la innovació. Apostar per l’agricultura i la ramaderia pròpia, la indústria i l’artesania. És l’hora de reconquerir la nostra llibertat econòmica.