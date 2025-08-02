No serà tan complicat
En la darrera trobada del pacte d’Estat per l’acord d’associació entre Andorra i la UE, la secretaria d’Estat per a les relacions amb la UE va explicar el treball intens que s’ha fet els darrers mesos per preparar-nos en cas que l’acord s’aprovi. L’objectiu és tenir a punt la represa del cabal europeu fins a l’any 2023 i establir els procediments per adaptar la nostra legislació a les normes europees que caldria adoptar segons l’acord.
Tot i que no és una feina senzilla, sí que és possible i assumible. S’ha treballat amb experts i amb països que ja han passat per situacions similars. Caldrà incorporar el cabal històric europeu que recull l’acord, però també el cabal dinàmic: el que ha sorgit des del tancament de les negociacions i el que vindrà en el futur.
S’han identificat 3.983 referències normatives (directives, reglaments i altres actes) que s’hauran d’incorporar, això sí, de manera agrupada i ordenada. Aquella xifra de 7.000 lleis europees que havia circulat s’acaba traduint, en realitat, en una quarantena de lleis que condensaran aquestes referències. No serà fàcil, però Andorra té capacitat per fer-ho, com ja han fet altres petits estats com Liechtenstein, i es podria fer sense bloquejar l’activitat parlamentària habitual.
La normativa europea futura s’incorporaria mitjançant una eina digital de gestió de processos, amb participació d’ambdues parts, per adaptar-la millor a la realitat andorrana.
Fa anys que ens preparem per a aquest possible acord i, de fet, ja hem anat adoptant normativa europea de manera natural. Aquesta tardor, la comissió parlamentària que tracta els afers europeus analitzarà el document explicatiu i hi farà les aportacions necessàries per garantir que el procés sigui àgil i clar. Estic convençut que, si l’acord s’aprova, podrem integrar tota aquella normativa de la UE necessària amb garanties i solvència, i esdevindrem partícips i col·laboradors d’aquest nou gran i vell territori.