Desastre a andorra.ad
El recent canvi en el sistema de correu electrònic associat al domini oficial @andorra.ad ha resultat ser un autèntic malson per a molts ciutadans i professionals del país. Lluny de representar una millora tecnològica, aquesta migració cap a una versió limitada del sistema de Gmail ha provocat una allau de queixes, confusió i, el més greu, pèrdua de dades irrecuperables. El canvi s’ha dut a terme amb una manca absoluta de publicitat i previsió. Molts usuaris ens vam assabentar del trasllat gairebé en el moment que es produïa, sense instruccions clares, sense una transició planificada i amb un suport tècnic mínim o inexistent. Les conseqüències han estat devastadores: correus antics que han desaparegut del sistema, bústies buides que abans contenien informació essencial, documents oficials perduts, converses professionals que han quedat en els llimbs digitals. En el millor dels casos pots tenir un correu antic sempre obert, però només operatiu per buscar correus anteriors, però moltes vegades, aquests correus no es poden recuperar de cap manera. Tampoc les adreces electròniques es poden traspassar fàcilment. L’Andorra que volem construir –digital, eficient, amb serveis públics moderns– no es pot permetre un episodi com aquest. El nou sistema, més enllà de les falles tècniques, presenta limitacions evidents: poca capacitat d’emmagatzematge, problemes de sincronització entre dispositius, incompatibilitats amb sistemes anteriors i una sensació general d’improvisació. La versió de Gmail que s’ha imposat no és la que fan servir moltes empreses per treballar, sinó una adaptació pobra que presenta moltes mancances. Aquesta situació no afecta només particulars. Els professionals han patit talls de comunicació i pèrdues de dades que poden tenir conseqüències legals i econòmiques. I, davant la magnitud del desastre, les explicacions oficials han estat escasses o ineficaces. Qui va prendre la decisió? Per què no es van fer proves pilot? El correu electrònic no és un luxe. És una eina bàsica de comunicació. Tractar-lo amb aquesta lleugeresa és una falta de respecte a tots els que confiem, dia a dia, en els serveis digitals del nostre país.
Versió limitada del sistema de Gmail